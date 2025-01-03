В США небольшой самолет упал на здание

Небольшой самолет потерпел крушение, упав на коммерческий склад в Калифорнии (США). Об этом в пятницу, 3 января, сообщило издание ABC7.

© Вечерняя Москва

После падения воздушного судна в здании вспыхнул пожар. На место происшествия выехали несколько полицейских автомобилей и спасательные службы.

— Столб густого черного дыма поднялся в воздух над местом происшествия и был виден за много миль, — написали в материале издания.

Информация о пострадавших уточняется.

25 декабря в казахстанском городе Акату произошло крушение летевшего из Баку в Грозный самолета. В результате трагедии выжили 32 человека, среди них есть двое детей. О состоянии россиян, находившихся на борту рухнувшего самолета, — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

29 декабря авиакатастрофа произошла в Южной Корее: пассажирский самолет Boeing 737-800 столкнулся с заграждением в аэропорту Муан. На борту находился 181 пассажир, включая шесть членов экипажа: из них выжили лишь два человека. «Вечерняя Москва» также рассказала о подробностях и последствиях трагедии.