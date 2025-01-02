Летевший из Новосибирска в Фергану самолет экстренно сел в Ташкенте

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом «Новосибирск — Фергана» экстренно приземлился в Ташкенте из-за сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО Uzbekistan Airports.

Отмечается, что причиной посадки стал сильный туман в аэропорту Ферганы. При этом посадка прошла штатно — в данный момент самолет ожидает улучшения погоды в Узбекистане, после чего полет будет продолжен.

«Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9670 “Новосибирск — Фергана” принял решение об уходе в Ташкент из-за сильного тумана в аэропорту назначения», — сообщили в авиакомпании.

Ранее экипаж летевшего из Москвы в Пермь самолета запросил наряд полиции после посадки.