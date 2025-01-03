У резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Об этом сообщает агентство Yonhap (Ёнхап).

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Уточняется, что следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO), прибывшие для ареста временно отстраненного президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

При этом южнокорейская полиция предупредила, что если служба безопасности президента будет мешать аресту, то их под стражу по обвинению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.

После задержания Юн Сок Ёля у CIO будет 48 часов, чтобы либо запросить еще один ордер на его официальный арест, либо освободить его.

В декабре прошлого года Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.