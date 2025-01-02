Ночной клуб обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений

В «китайском клубе» Якутска мэрия города усмотрела пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом в четверг, 2 января, сообщила администрация.

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— Произведен выезд в ночной клуб Number One, — рассказали в пресс-службе мэрии.

По итогам проверки выяснилось, что в клубе проводятся представления при участии тайских трансгендерных* женщин и мужчин нетрадиционной ориентации*.

— Ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, — заключили в администрации Якутска.

В администрации города напомнили, что пропаганда нетрадиционных отношений в России строго запрещена, она влечет за собой крупный штраф до одного миллиона рублей. Иностранцев могут депортировать из страны, передает мэрия в посте.

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Ранее Таганский суд Москвы вынес решение о наложении административного штрафа на сервис «Кинопоиск» в размере трех миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Общественники предложили запретить сказку «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Активисты нашли ЛГБТ*-подтекст во фразе «по усам текло, в рот не попало».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.