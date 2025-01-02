В Подмосковье поссорившаяся пара выбросила наряженную новогоднюю елку с 17 этажа многоквартирного дома. Момент падения запечатлели на видео случайные свидетели. Ролик опубликовал Telegram-канал «Реутов SOS Новости».

Елку выбросили ёлку в Реутове 1 января, рассказали подписчики канала.

«Елку теперь скидывают! Вы что, придурки что ли? Какой кошмар!» — говорит за кадром женщина, снимающая видео. «Нормальный у кого-то Новый год!» — вторит ей мужчина.

Женщина заметила, что падающая елка может угодить в проезжающую мимо машину. Но, к счастью, этого не случилось.

Жители Патриарших прудов выбросили на помойку банку черной икры

Очевидцы говорят, что супруги долго ссорились в доме на улице Октября. Перед елкой они выбросили в то же окно тарелку с салатом оливье.