В Магадане спасатели эвакуировали мужчину с рыболовного траулера из-за необходимости госпитализации. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"В Охотском море на рыболовном траулере мужчине понадобилась госпитализация", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, корабль находился в 90 километрах от Магадана. На место оперативно прибыл спасательный вертолет Ми-8. Врачи приземлились на палубу и забрали в больницу мужчину с травмой руки.

До этого стало известно об истории Михаила Пичугина, который вместе с братом и племянником отправился на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.