В США произошло второе за сутки ЧП с массовыми жертвами и пострадавшими. По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы возле ночного клуба в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка.

Стрельба произошла возле ночного клуба Amazura в районе Джамейка (Квинс). Инцидент имел место в среду, около 23:20 по местному времени.

Пострадавшие были доставлены в еврейскую больницу Лонг-Айленда и Детский медицинский центр Коэна.

По данным полиции Нью-Йорка, среди пострадавших нет тяжелораненых и находящихся в критическом состоянии.

Клуба Amazura вмещает 4000 человек, здесь регулярно выступают ди-джеи, проходят живые концерты.

Накануне старший сержант армии США, служивший в Афганистане, устроил теракт в Новом Орлеане, убив 15 человек. В видеороликах он признался, что стал членом террористической группировки.