На пляжах Анапы произошли новые выбросы мазута

Шторм в новогоднюю ночь принес новые порции мазута на побережье Анапы. Штаб для волонтеров в Витязеве заработал уже после перерыва на празднование Нового года. С полудня 1 января на береговую линию вышли более 2 тысяч человек: муниципальные работники, сотрудники МЧС и волонтеры. На пляжах Краснодарского края задействовано без малого 300 единиц техники. Со 2 января муниципалитеты будут предоставлять еще большее число работников для устранения ЧС и больше техники.

Фронт работ оценивается на данный момент следующим образом: 63 километра береговой линии — 44 километра в Анапе, 19 километров в Темрюкском районе. Продолжает волонтер, общественный деятель города Анапы Андраник:

— Продолжается напряженная работа, периодически мазут выкидывает, но уже не в таких масштабах. 70 тонн песка вперемешку с мазутом уже увезли на площадку в Воскресенске, которую временно заасфальтировали. Также отмывают пирс. Я сейчас прошел по нашему галечному пляжу — все камни в мелких каплях мазута. Я оставил пару сотен пакетов, дал клич в соцсетях, что там лежат пакеты. Люди приходят, собирают камни, складывают там, но проблема сейчас с вывозом. На пляже все так же напряженно, убирают, убирают, убирают.

— Видим сообщения, что сегодня, после Нового года, люди снова вышли на уборку. Работа ведется без перерыва?

— Да, конечно, у кого душа болит и кому это необходимо по службе, там находятся. Естественно, в новогодние праздники люди хотят отдохнуть, много работали, у меня товарищ в Ставрополе, он почти семь дней тут работал, сегодня, в Новый год, решил пропустить, завтра опять будет выходить. Конечно, когда видишь убранный пляж — это поднимает настрой, люди не падают духом. Я уже говорил с депутатом, он мне сказал, что 1-го числа федералы берут на себя руководство всем этим ЧП, поэтому работа пойдет в другом русле, дадут другую технику. Я видел, что вчера прилетал вертолет, прямо низко-низко летел над водой, может, наблюдал пятна мазута, не могу вам точно сказать. Работа идет круглосуточно в напряженном режиме, очень много вывозят, не останавливаются.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн загрязненного грунта. Также волонтеры продолжали спасать птиц даже в Новый год. Они помогли уже почти 2 тысячам пернатых.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с грузом мазута — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.