В аэропорту Норильска произошел инцидент

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.

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Как говорится в Telegram ведомства, по факту происшествия организована проверка.

«Около 08:00 местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A... при осуществлении разворота в районе рулёжной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлётно-посадочной полосы», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в момент ЧП на борту авиалайнера было 79 пассажиров.

Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы

Для выполнения оборотного рейса в Москву был выделен резервный борт.