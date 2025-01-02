В аэропорту Норильска произошел инцидент

В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.
Как говорится в Telegram ведомства, по факту происшествия организована проверка.
«Около 08:00 местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A... при осуществлении разворота в районе рулёжной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлётно-посадочной полосы», — сказано в заявлении.
Уточняется, что в момент ЧП на борту авиалайнера было 79 пассажиров.
Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы
Для выполнения оборотного рейса в Москву был выделен резервный борт.