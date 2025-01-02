Суд арестовал имущество замначальника Военно-медицинской академии

Головинский суд Москвы арестовал имущество замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина по обвинению во взяточничестве.

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«Вешкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России... Суд наложил арест на имущество обвиняемого на период рассмотрения дела судом», — приводит ТАСС материалы дела.

Суд счёл, что имущество было нажито незаконным путём.

Отмечается, что по соответствующему делу проходят ещё ряд военных, а также гражданских лиц.