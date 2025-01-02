Байден поручил оказать помощь в расследовании взрыва электромобиля Tesla у башни Трампа

Президент США Джо Байден распорядился предоставить всю необходимую помощь в расследовании взрыва электрического пикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

© РИА Новости / Стрингер

«Президент <…> дал указание своей команде оказать всю необходимую федеральную помощь», — отметили в пресс-пуле.

Маск заявил о связи взрыва Tesla Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Незадолго до этого телеканал NBC News сообщил, что в результате взрыва электромобиля у отеля в Лас-Вегасе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Основатель и руководитель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта. По его словам, в транспортном средстве перевозились фейерверки или взрывное устройство.

В конце ноября 2024 года стало известно, что в окрестностях Сан-Франциско в американском штате Калифорния электромобиль Tesla Cybertruck врезался в дерево и загорелся. Полиция прибыла на место дорожно-транспортного происшествия через несколько минут после того, как iPhone пострадавшего отправил в департамент оповещение об аварии. Одного из людей, находившихся в электрокаре, спас очевидец. Трое остальных пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее компания Tesla в шестой раз за год отозвала Cybertruck.