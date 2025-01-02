Полиция в Нью-Йорке перекрыла подходы к небоскребу Трампа

Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Trump Tower, принадлежащему избранному президенту США Дональду Трампу, в центре Нью-Йорка (штат Нью-Йорк) в свете событий в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе (штат Невада), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители установили бетонные блоки и металлические заграждения по периметру здания и перекрыли прилегающую улицу. Полиция не подпускает пешеходов к входу в Trump Tower и не позволяет водителям автомобилей останавливаться у высотки.

На месте дежурят несколько патрулей полиции. Обстановка у небоскреба спокойная.

Взрыв электрического пикапа Cybertruck произошел в среду у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. По меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали. Личность жертвы пока не установлена.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, еще 30 пострадали.

ФБР в ответ на запрос ТАСС сообщило, что квалифицирует произошедшее как теракт. По его данным, исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта он имел при себе флаг террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).