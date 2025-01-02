Маск заявил о связи взрыва Tesla Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом. Об этом он написал в социальной сети X.

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«Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и [пикап Ford] F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой», — сказал он.

Маск объяснил взрыв Tesla Cybertruck

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Сначала сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.