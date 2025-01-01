В Химках избили мужчину за запуск фейерверка во дворе дома

В Химках неизвестные избили мужчину, запускавшего ракеты во дворе дома. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в ЖК «Парк Тауэр» в ночь на 1 января 2025 года. Глава семейства решил запустить фейерверк прямо во дворе комплекса.

«Жителям дома не понравилось, что фейерверк запускали в их дворе так, что было слышно, как салют стучит в окна», — отметили журналисты.

Жильцы вышли на балконы и попросили мужчину прекратить опасное шоу. В связи с тем, что он проигнорировал их просьбы, горожане спустились вниз, вышли из подъезда, «несколько раз ударили и повозили по снегу» нарушителя покоя.

Ранее сообщалось, что житель одного из подмосковных СНТ получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы в драке с соседями. Конфликт разгорелся из-за запуска фейерверков. Мужчину после потасовки госпитализировали.