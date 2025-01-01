Пять поджогов были совершены на горе Машук в Пятигорске

На горе Машук в Пятигорске 1 января были зафиксированы пять поджогов. Там дежурят пожарные во избежание новых пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на телеграм-канал главы города Дмитрия Ворошилова.

«В среду был зафиксирован дым сразу в четырех местах на северо-западном склоне горы Машук, что явно говорит о поджоге. Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей (...) возгорания не распространились, были локализованы и потушены на 100 квадратных метрах», — написал Ворошилов.

Затем было зафиксировано еще одно возгорание — ближе к юго-восточному склону горы. Открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров.