В Черногории при стрельбе в кафе погибли семь человек

В результате стрельбы в одном из кафе города Цетинье в Черногории погибли по меньшей мере семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Преступник в бегах, сообщает национальное телевидение RTCG.

"Сегодня в одном из заведений общественного питания в Цетинье произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Вооруженный нападавший скрылся с места происшествия. Управление полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. По информации RTCG, число погибших составляет не менее семи человек, ранен один человек", - отмечается в сообщении с уточнением, что "нападавший убил двух несовершеннолетних".

По информации местного управления полиции 45-летний мужчина "применив огнестрельное оружие, лишил жизни нескольких человек, вооруженным покинул заведение и скрылся с места происшествия".