Почти тысячу машин сожгли в новогоднюю ночь в европейской стране

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу машин, задержаны 420 человек, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД европейской страны.

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В ночь на 1 января было подожжено 984 автомобиля, правоохранители арестовали 310 человек.

Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

Глава МВД Бруно Ретайо уточнил, что множество происшествий было связано с запусками фейерверков. Их запускали в том числе в сторону стражей порядка и пожарных.

В Лионе в результате попадания салюта ранения лица получила двухлетняя девочка, еще один человек попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По всей Франции для обеспечения порядка было задействовано 90 тысяч силовиков, из них около десяти тысяч работали в парижском регионе.

Днем 31 декабря в Берлине сириец напал с ножом на посетителей супермаркета и ранил двух мужчин. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что мужчина постоянно проживает в Швеции.