Мощный пожар вспыхнул на фабрике игрушек в Турции

Сильный пожар случился на фабрике по производству детских игрушек в городе Кыркларели на северо-западе Турции, сообщает Report. На место происшествия оперативно прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков и жандармерии. Чтобы контролировать пламя, из соседних муниципалитетов были направлены водовозы и строительная техника.

На кадрах виден огромный столб черного дыма, который поднимается над предприятием. Причина возгорания еще не установлена. Огнеборцы пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания. На место ЧП прибыл губернатор Кыркларели Угур Туран.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в квартире многоэтажного дома в Череповце Вологодской области. В результате погибли 39-летняя женщина и 14-летняя девочка. Выживший 45-летний мужчина находится в больнице. Уточняется, что возгорание началось утром 1 января. Загорелась квартира на третьем этаже дома № 69 на Советском проспекте.

До этого стало известно, что огонь вспыхнул в здании общежития в Промышленном районе Самары меньше чем за час до Нового года. Погибли два человека. Спасателям удалось вывести из горящего здания 40 человек, включая пятерых несовершеннолетних. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Всего было привлечено 120 человек и 30 единиц спецтехники.