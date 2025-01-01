Подозреваемый в наезде на толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане был застрелен.

«Подозреваемый, предположительно, мёртв», — сообщает NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.

Два полицейских пострадали при перестрелке с преступником.

ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

Телеканал ABC сообщает, что десять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов. Полиция заявила, что водитель намеренно врезался в людей.