ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили на месте гибели людей в Новом Орлеане (штат Луизиана) предполагаемые взрывные устройства. Об этом заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции местных властей, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По ее словам, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В этой связи она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.

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Дункан подчеркнула, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт.