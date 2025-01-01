10 человек погибли в результате инцидента в Новом Орлеане в США

По меньшей мере 10 человек погибли и около 30 получили ранения после того как водитель грузовика намеренно въехал в людей в Новом Орлеане. Очевидцы говорят, что после столкновения подозреваемый открыл огонь. Однако эти данные пока не подтверждены, сообщает CBS.

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Инцидент произошел в среду около 3:15 утра по местному времени. Автомобиль въехал в большую толпу вблизи улиц Канал-стрит и Бурбон-стрит.

«Десять человек погибли, в больницы на скорой доставлены тридцать раненых», — сообщили медики.

Свидетели говорят, что популярный туристический район во время ЧП был полон новогодних гуляк.

Джим и Николь Моурер были в Новом Орлеане в гостях и стали свидетелями инцидента. Они смотрели городской фейерверк и наслаждались новогодней атмосферой во Французском квартале, когда услышали грохот, доносившийся с улицы. Белый грузовик сбил людей примерно в квартале от того места, где они находились.

«Мы услышали выстрелы и увидели полицию, бегущую в этом направлении», — сказала Николь.

По ее словам, они прятались в нише здания, пока стрельба не прекратилась. Затем вышли на улицу и наткнулись на множество раненых людей.

В соцсетях появились кадры с места ЧП, на них видно как люди пытаются помочь лежащим на земле. При этом слышно, как кто-то открывает стрельбу.

Официального подтверждения о том, что стрелял подозреваемый, пока нет.