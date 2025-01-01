В Киеве слышны взрывы

В Киеве звучат сирены тревоги, раздаются взрывы. Предполагается атака беспилотников и работа ПВО. Уже известно о двух поврежденных зданиях и гаражах на нежилой территории, сообщает украинское издание «Страна».

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Сообщения о продолжающихся взрывах в Киеве поступают утром 1 января.

«В Киеве продолжаются взрывы. Слышна работа ПВО по беспилотникам», — пишет «Страна».

По данным издания, уже известно о повреждениях крыши и верхних этажей двух зданий в Печерском районе. Также зафиксирован пожар в Святошинском районе. Там «пострадали гаражи на нежилой территории».

Сообщается об одном пострадавшем.

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