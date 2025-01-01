Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air

Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан, конвертируют их в звуковые файлы. Об этом рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", - сказал он.

Южнокорейский чиновник добавил, что работа будет проведена настолько быстро, насколько возможно. 29 декабря погибли 179 человек из 181 находившегося на борту самолета Boeing 737-800, что стало крупнейшей авиакатастрофой на территории Республики Корея.

Второй черный ящик - бортовой самописец данных о полете - получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки. На расшифровку бортового самописца с данными о полете потребуется около месяца, полагают южнокорейские эксперты. Если бы оба аппарата не были повреждены, то расшифровка заняла бы около недели.

Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой

В случае, если южнокорейские специалисты будут испытывать сложности с расшифровкой, черные ящики могут быть переданы их американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ). Около 10 человек прибыли в Муан в составе американской делегации от Национального совета по безопасности на транспорте и компании Boeing. Агентство Рёнхап указывает, что они вместе с южнокорейскими коллегами в первую очередь изучили конструкцию в виде земляной насыпи, на которой установлены радиоантенны на бетонном фундаменте.