В США 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе

Не менее 20 человек пострадали от отравления токсичными парами в результате неисправности оборудования на сыроваренном заводе в Нью-Мексико, США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник утром. Компания Southwest Cheese сообщила, что причиной появления токсичных паров стало перелив химических веществ в одном из рабочих помещений завода. Около 12 человек были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Аварийные работы были завершены быстро, и завод возобновил свою деятельность в тот же день, сообщает Associated Press.

В ноябре в Финляндии произошел взрыв на заводе по производству картона. Взорвался резервуар для целлюлозы, который используется для подготовки сырья для производства бумаги и картона. Этот тридцатиметровый резервуар оснащен системой поддержания давления и перемешивания, предназначенной для обеспечения однородности состава. В результате резкого повышения давления в резервуаре произошел выброс крышки конструкции, что привело к обрушению части крыши завода на площади примерно 600 квадратных метров.