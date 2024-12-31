В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие

В американском штате Массачусетс на семейном новогоднем мероприятии обрушились инсталляции Lego. Пострадали четверо взрослых и шестеро детей, пишет телеканал NBC со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеканала, организаторы создали огромную конструкцию из деталей Lego.

Сотрудники игрового зала In the Game в городе Пибоди сбросили вниз воздушные шары. Это привело к обрушению конструкции на зрителей.

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Очевидцы рассказали, что после падения инсталляции в зале начался хаос.

«Большие детали Lego были повсюду, дети плакали, в зале было много людей, некоторые держали пакеты со льдом на головах, и люди позволяли своим детям воровать детали Lego как сувениры», — рассказали посетители.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу Салема, четверо — в медицинский центр Лахи, двое оставшихся получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

Представитель группы владельцев In The Game сообщил телеканалу, что они работают с властями.