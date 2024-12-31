Раскрыта личность сожженной в метро Нью-Йорка женщины

Полиция установила личность женщины, которую мигрант из Гватемалы сжег живьем в метро Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал ABC.

Трагедия произошла 22 декабря. 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета подошел к спавшей в метро женщине и поджег одеяло и одежду, в которую она была обернута. Пострадавшая сгорела заживо. Спустя несколько часов злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в убийстве первой и второй степени, а также поджоге.

Во вторник, 31 декабря, полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам из города Томс-Ривер в штате Нью-Джерси.

В Нью-Йорке задержали мужчину, подозреваемого в поджоге спящей женщины в метро

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