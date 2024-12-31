Голый россиянин напал на посетителей в магазине

Голый мужчина напал на посетителей магазина «Монетка» в Тюмени, пишет Telegram-канал «Новости Тюмени | 72.RU». По данным источника, это произошло 30 декабря. На представленном видео мужчина лежит на полу без одежды.

Один из очевидцев сообщил, что в магазине на улице Восстания голый россиянин с металлической трубкой напал на посетителя. Причина, по которой он пошел на это, не называется. В ролике руки и ноги мужчины держат еще два человека.

Выяснилось, что мужчину увезли в медицинское учреждение для людей с психическими нарушениями. Журналисты отправили запрос в УМВД по Тюмени и ждут ответа от правоохранительных органов.

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Ранее голый мужчина гулял возле школы № 7 на улице Пржевальского. Очевидцы сфотографировали нудиста и распространили кадры по местным городским сообществам. Полиция Тюмени задержала нарушителя и доставила его в отделение. Позднее его отправили в психиатрическую больницу.

В США голого педагога начальной школы Джо Уриаса задержали в округе Сент-Луси. Нарушитель имел при себе марихуану и одежду, в том числе, женское нижнее белье. Нарушитель попытался сбежать, но его поймали до приезда полиции. Сам мужчина преподает в другом учебном заведении.

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