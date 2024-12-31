53-летний рэпер найден мертвым в тюрьме вскоре после ареста

29 декабря на 54-м году жизни умер Энтони Крестон Браун, американский рэпер, более известный как Warcloud (он же - Holocaust).

© Российская Газета

По информации Local OC News, тело исполнителя было найдено в его тюремной камере одного из исправительных учреждений Калифорнии. Браун был арестован 27 декабря и отбывал наказание по двум статьям - "кража" и "хранение наркотиков".

Предварительно, никаких подозрительных обстоятельств в смерти рэпера власти не усматривают. Точная причина будет названа после проведения вскрытия и экспертиз.

Энтони Крестон Браун родился 20 сентября 1971-го, был членом групп Black Knights и Wu-Tang Clan. Выступая как Alcatraz и Robot Tank, выпустил пять альбомов, первый - в 2002-м.