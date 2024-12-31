Маньяки, губернаторы-взяточники и главы ОПГ: кто вышел на свободу в 2024 году

В 2024 году на свободу вышли маньяки, лидеры опаснейших ОПГ, виновники серьезных трагедий и чиновники-взяточники. Кроме того, в Россию вернулись осужденные за рубежом шпионы и агенты. А в 2025 году из колоний могут выйти еще несколько известных преступников. Подробнее о каждом из них — в материале «Вечерней Москвы».

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Глава московской «Захаровской» ОПГ

6 декабря 2024 года на свободу вышел глава одной из жесточайших московских ОПГ «Захаровские», бывший снайпер Сергей Захаров. Он почти четверть века пробыл в колонии за убийства, похищения людей, рэкет и бандитизм.

Банда орудовала на территории Москвы в 90-е годы. Изначально ее возглавлял спортивный тренер Геннадий Пушков, пока его в 1994 году не застрелили по заказу Захарова. Тогда же у ОПГ появился новый лидер, благодаря которому группировку прозвали «Захаровской».

Преступники начинали с распространенного в те времена рэкета. Они быстро обложили «данью» все торговые точки Даниловского рынка, местные строительные фирмы, издательства и другие прибыльные предприятия. К 1993 году «Захаровские» перешли к более серьезным преступлениям — «на заказ» похищать людей и вымогать у них деньги. При этом выжить жертвам удавалось не всегда.

Так, однажды бандиты насильно вывезли в лес владельца компании по продаже нефтепродуктов Максима Коныгина. Они потребовали от его родственников 580 тысяч долларов, а когда те не смогли вовремя найти деньги — задушили бизнесмена, бросили в яму и закопали. По такому же принципу на свалке оказалось тело хозяина ресторана «Апшерон» Таира Вердиева.

«Захаровские» отличались от других банд не только жестокостью, но и строгими и порой достаточно странными внутренними правилами. Захаров не только запрещал соратникам употреблять алкоголь и наркотики, но и заставлял их на крови клясться в верности. Сам лидер банды жил максимально скрытно: обзавелся поддельными документами, перестал использовать мобильный и выходил на улицу исключительно в маскировке.

Захарова задержали в 2001 году практически случайно. Во время прогулки по Москве полицейский заметил знакомого человека с подозрительно ненатуральными волосами и усами. Оперативник окликнул его по имени: «Серега!». Мужчина инстинктивно обернулся. Поняв свою ошибку, подозреваемый попытался сбежать, но его вовремя перехватили другие полицейские. Беглецом оказался Сергей Захаров.

Совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

В конце ноября на свободу условно-досрочно вышел совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский. В 2022 году суд назначил ему восемь лет лишения свободы за дачу взятки за ввод ТЦ в эксплуатацию с нарушениями. Взятку получила бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, которая, в отличие от Вишневского, по-прежнему отбывает наказание за смертельный пожар в «Зимней вишне».

Так, экс-совладелец ТЦ отсидел в колонии лишь четверть назначенного ему срока. При этом прокуратура требовала отменить его условно-досрочное освобождение, но суд встал на сторону Вишневского.

Трагедия в «Зимней вишне» случилась 25 марта 2018 года. На верхних этажах здания произошло возгорание, но системы пожаротушения и сигнализации не сработали. Посетители, заметившие огонь, начали самостоятельно эвакуироваться из здания по единственной открытой пожарной лестнице.

Тем временем посетители кинотеатра, даже не подозревая о происходящем, продолжали смотреть фильмы. В какой-то момент в один из кинозалов вбежала билетерша и объявила об эвакуации, но зрители не сразу ее заметили. Показ фильмов не прекратился, поэтому женщину не было слышно из-за громких сцен.

Зрители начали покидать зал, когда коридоры уже были сильно задымлены. Не всем посетителям удалось найти открытую пожарную лестницу, началась массовая паника. Пламя охватило 1,6 тысячи квадратных метров, кровля торгового центра начала рушиться.

В результате при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Эвакуироваться успели 700 посетителей и сотрудников.

Криминальный авторитет Итальянец

После 8 лет и 10 месяцев заключения на свободу вышел криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. 15 октября в Сети появилось видео, на котором 59-летнего бывшего преступника забирает из здания колонии черный Mercedes. Отвечать на вопросы журналистов мужчина отказался.

В 90-е годы Кочуйков был одним из лидеров солнцевской ОПГ, занимавшейся контрабандой, вымогательством, торговлей наркотиками и похищением людей на территории Москвы. Итальянца не раз задерживали по подозрению в убийствах, а в 2002 году он получил 10 лет колонии за участие в рейдерском захвате Выхинского колбасного завода в 1998–1999 годах.

В колонии Кочуйков обзавелся новыми связями в преступных кругах, а вскоре после освобождения стал ближайшим соратником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Считается, что именно Итальянец налаживал для него связи с правоохранительными органами, отвечал за охрану и закупал оружие.

В последний раз Кочуйков оказался в поле зрения полиции в 2015 году после перестрелки в центре Москвы. Тогда поводом для конфликта стали разборки Шакро Молодого с владелицей ресторана Elements Жанной Ким, которая якобы задолжала его жене восемь миллионов рублей. Соратники криминального авторитета, в числе которых был и Итальянец, оцепили заведение бизнесвумен на Рочдельской улице и потребовали вернуть долг, но та вызвала на подмогу своих телохранителей.

Завязалась перестрелка, в ходе которой погибли двое соратников Шакро. Затем к ресторану прибыли оперативники и задержали преступников. В 2016 году Кочуйков вместе с другими подельниками оказался в СИЗО. Вызволить его попытался сам Шакро. По данным некоторых источников, он подкупил должностное лицо в Следственном комитете. Но взяточничество быстро вскрылось, побывать на свободе Итальянцу так и не удалось. Тогда же он получил свой последний срок.

Пермский серийник-расчленитель Масалимов

Почти под Новый год на свободе оказался серийный убийца-расчленитель и рецидивист Анвар Масалимов. Он был первым преступником, которому смертную казнь заменили на пожизненный приговор, а после его выпустили по УДО и снова посадили.

Первое преступление произошло в 1980 году в городе Чайковском Пермского края, куда 25-летнего Масалимова отправили в командировку. В один из вечеров преступник зарезал своего коллегу во время застолья. Масалимова быстро поймали и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Отсидев срок, Масалимов переехал в Томскую область, где в 1991 году задушил приютившего его пенсионера. Тело убитого он расчленил и сжег в печке. Преступление раскрыли в том же году. На этот раз Масалимова признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и приговорили к расстрелу.

Преступник несколько лет дожидался исполнения приговора, а в 1998 году на тот момент президент России Борис Ельцин помиловал его и заменил наказание на пожизненное лишение свободы. Затем, в 2008 году, Масалимов смог доказать, что преступление не было совершено с особой жестокостью. Наказание снова смягчили, а уже к 2016 году мужчина вышел на свободу.

После освобождения Масалимов переехал в родную Уфу, но от преступной жизни не отказался. В 2018 году он вступил в отношения с замужней женщиной, а в ноябре того же года набросился на ее супруга с ножом. Потерпевшего удалось спасти, а самого Масалимова к 2019 году осудили еще на пять лет.

«Лесопарковый маньяк» Корочкин, так и не признавший вину

В августе из челябинской исправительной колонии строгого режима вышел на свободу Алексей Корочкин, которого также называют «лесопарковым маньяком». Мужчина отсидел 20 лет за несколько убийств и нападений. При этом он по-прежнему настаивает на своей невиновности.

Серия преступлений, за которые судили Корочкина, произошла в Челябинске в 2004 году. Жертвами становились молодые пары, которые по ночам уединялись в машинах посреди лесопарковой зоны. Чаще всего убийца настигал их в Центральном парке Челябинска. Преступник светил фонариком им в окна, заводил диалог, а затем расстреливал мужчин и насиловал женщин.

Так, 7 мая 2004 года преступник, действуя по такой схеме, несколько раз выстрелил в голову челябинскому бизнесмену и изнасиловал его 20-летнюю возлюбленную. Еще два таких нападения произошли 4 июня и 27 июля того же года. При этом маньяк всегда отпускал изнасилованных девушек. По их описанию следователи в дальнейшем составили фоторобот подозреваемого.

Несмотря на показания выживших, личность преступника долгое время не получалось установить. Ситуация изменилась, когда в полицию обратился местный дворник и заявил, что знакомые дали ему наводку на некого Леху, который мог быть причастен к расправам.

Вскоре правоохранители нашли того самого Леху — бывшего военного, работавшего охранником в местном университете, Алексея Корочкина. Сразу после задержания он написал повинную, но позже от нее отказался. По словам подозреваемого, он дал ложное чистосердечное признание под пытками. Затем Корочкина опознали две выжившие девушки, однако вскоре одна из них усомнилась в своих показаниях.

Тогда же всплыло еще несколько нестыковок. На местах убийств были найдены отпечатки и волосы предполагаемого убийцы, но Корочкину они не принадлежали. На изъятых у него вещах не обнаружили следов крови или пороха. Оружие, из которого стрелял преступник, нашли лишь в 2023 году. Оно принадлежало бывшему полицейскому Александру Болотову, который в 2021 году скончался от онкологии.

Кроме того, после задержания Корочкина подобные нападения не прекратились. Спустя восемь месяцев после его ареста мужчина, по описанию похожий на подозреваемого, по той же схеме напал на молодую пару. Тогда возлюбленным удалось спастись. Затем в течение месяца произошли еще три убийства.

Несмотря на все нестыковки, 21 октября 2005 года Корочкина приговорили к 20 годам колонии. А 2 августа 2024 года он вышел на свободу. Вину мужчина так и не признал.

— Отсидел, непонятно за кого, за что. 20 лет из жизни вылетело, — заявил бывший военный.

Экс-губернатор Кировской области Белых

21 июня на свободу вышел бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого в 2018 году осудили за многомиллионные взятки. Теперь он работает заместителем директора кондитерской фабрики «Пермская».

Белых возглавлял регион с 2009 по 2016 год, пока его не задержали по подозрению в получении 400 тысяч евро от бизнесмена, которому он обеспечивал покровительство. Вину губернатор не признал, заявив, что эти деньги предназначались для развития города.

Во время расследования в июле 2016 года президент России Владимир Путин освободил Белых от должности главы Кировской области «в связи с утратой доверия». В марте 2017 года к делу экс-губернатора хотели добавить еще один эпизод взяточничества, но причастность Белых к этому преступлению не подтвердилась.

1 февраля 2018 года Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей. Во время оглашения решения в суде экс-градоначальнику четыре раза вызывали врача. Из-за таких перерывов оглашение приговора заняло более 9,5 часа. Затем Белых отправили в тюрьму в Рязанской области.

В июле 2021 года мужчину снова перевели в СИЗО. На этот раз его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший губернатор выделил из бюджетного фонда 448 миллионов рублей на строительство служебных помещений. Это жилье предназначалось для бюджетников, но в итоге его стали сдавать обычным гражданам. Кроме того, Белых якобы регулярно перечислял бюджетные деньги частным компаниям для «кратковременного улучшения их финансового положения». На это фигурант потратил еще 202 миллиона рублей.

Разбирательства по новому делу завершились в декабре 2023 года: Белых был приговорен еще к 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Тем не менее от отбывания наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Северодвинский насильник и убийца Владимир Хаймусов

В конце октября стало известно об освобождении после 25 лет заключения серийного насильника и убийцы Владимира Хаймусова. Он орудовал на территории города Северодвинска Архангельской области с 1999 по 2000 год.

По информации СМИ, Хаймусов впервые оказался за решеткой в 1982 году в возрасте 15 лет — тогда его осудили за кражу. С тех пор он регулярно возвращался в колонию за подобные преступления, вплоть до мая 1999 года. Но и тогда на свободе он пробыл недолго.

Вскоре после освобождения, в декабре 1999 года, он напал на 23-летнюю девушку, которая возвращалась домой от друзей. Хаймусов изнасиловал жертву и перерезал ей горло. Убедившись, что девушка не подает признаков жизни, он покинул место преступления. Позднее оказалось, что потерпевшая только притворилась мертвой. В течение месяца он изнасиловал и убил еще одну девушку. Ее тело нашли на территории детского сада.

В апреле 2000 года Хаймусов убил и ограбил 25-летнюю девушку. Спустя еще несколько дней преступник попытался задушить несовершеннолетнюю девочку во дворе жилого дома, но его вовремя заметили прохожие. Очевидцы задержали Хаймусова и вызвали полицию.

К декабрю 2000 года Хаймусова приговорили к 25 годам колонии. Позднее срок смягчили до 24 лет и 6 месяцев лишения свободы. Интересно, что к настоящему моменту следователи не обнародовали ни одной фотографии этого преступника.

Убийца депутата из Тверской области Голубев

11 декабря на свободу вышел агроном Михаил Голубев, который отбывал в колонии девять лет за убийство депутата Законодательного собрания Тверской области, председателя колхоза «Мир» Николая Попова. Бывший преступник вернулся в родное Мирновское сельское поселение.

— Относятся к нему по-разному: одни здороваются, другие воспринимают негативно. Как он себя ведет? Ходит, улыбается, — рассказали в администрации поселения.

Убийство Попова произошло утром 23 сентября 2015 года на окраине деревни Спас в Торжокском районе. Преступник прятался на заднем сиденье автомобиля депутата. Когда Попов сел в машину, ему в спину выстрелили из обреза. После этого парламентарий смог выбраться из машины, но нападавший догнал его и добил прикладом по голове.

Тем же утром местные жители нашли тело Попова, началось расследование. А через 1,5 недели в полицейский отдел с повинной явился агроном Михаил Голубев. Он признался в содеянном и рассказал, что причиной расправы была месть.

Оказалось, что Голубев проработал в колхозе «Мир» более 35 лет, а в 2014 году уволился, чтобы ухаживать за больной женой. Через год агроном захотел восстановиться, но Попов отказался принимать его обратно на работу. Это и стало поводом для мести. Примечательно, что после расправы Голубев побывал на похоронах своей жертвы.

— (Голубев — прим. «ВМ») даже на похороны (Попова — прим. «ВМ») пришел, у гроба стоял. Называл того, кто убил председателя, тварью. Слезу ронял. Не человек он — оборотень! — рассказывал бывший заместитель убитого депутата Алексей Вервейко.

На момент совершения преступления Голубеву было 64 года. Суд учел преклонный возраст и состояние здоровья преступника, явку с повинной и сотрудничество со следствием. В связи с этим Голубев получил девять лет лишения свободы.

Освобожденные после обмена заключенными

1 августа между Россией, Белоруссией, Германией, США и рядом других стран произошел масштабный обмен заключенными. В результате на свободе оказались бывшие разведчики, экстремисты и убийцы. Вина некоторых из них так и не была доказана.

Так, в Россию вернулся офицер Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок за убийство пособника террористов Зелимхана Хангошвили. В 2021 году суд ФРГ счел, что расправа была совершена якобы по заказу российских властей.

Вернулась в РФ и семейная пара разведчиков Артем и Анна Дульцевы, которым в Словении грозило до восьми лет лишения свободы за шпионаж. Они более 20 лет прожили за границей под видом граждан Аргентины. Их дети узнали о своей истинной национальности только в 2022 году, когда их родителей арестовали. Младшие Дульцевы даже не знали русского языка.

Также США передали РФ Романа Селезнева, которого в 2017 году приговорили к 27 годам колонии якобы за кибермошенничество. Считалось, что россиянин причинил местным властям ущерб на 17 миллионов долларов. Следователи из РФ считают его невиновным.

В свою очередь Москва выдала Вашингтону журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого осудили за шпионаж при попытке получить секретные данные. Также в США вернулся признанный в РФ шпионом пехотинец Пол Уилан. Кроме того, в западные страны отправились осужденные за фейки о ВС РФ бывший политик Илья Яшин* и журналист Владимир Кара-Мурза*. Всего Россия освободила 14 человек.

*Включены Минюстом в реестр иноагентов.