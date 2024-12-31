Стали известны подробности о диспетчерах, дежуривших в момент крушения Boeing в Муане

Как рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, 29 декабря в момент катастрофы, где погибли 179 человек, дежурили два диспетчера с достаточным опытом.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

«У одного пять лет опыта, у другого - три года и шесть месяцев. Запись переговоров диспетчеров с бортом передана следствию и анализируется», - заявил Чжу Чжон Ван.

29 декабря диспетчерская вышка предупредила экипаж лайнера об опасности столкновения с птицами, затем пилот объявил тревогу.

Комиссия по расследованию происшествий на воздушном и железнодорожном транспорте пока не обнародовала запись опроса диспетчеров. Для этого требуется решение властей.

Политики и дипломаты отреагировали на крушение лайнера в Южной Корее

Правительство страны закрыло аэропорт Муан до 7 января.

В Южной Корее в аэропорту Муан провинции Чолла-Намдо 29 декабря произошло крушение летевшего из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air. На борту находился 181 человек, выжили всего двое. Boeing 737-800 (737-8AS) считался «относительно новым», его выпустили на линию в августе 2009 года. Jeju Air эксплуатирует такие самолеты с 2017 года. В летном парке имелось 39 таких лайнеров. Катастрофа в Муане стала первой в истории данной авиакомпании.