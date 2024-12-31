Военные Южной Кореи начали проверку авиации

Военнослужащие Южной Кореи проверяют авиацию после крушения самолета Jeju Air 29 декабря. Об этом сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на официальные лица.

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По его информации, командование ВМС уже начало проверять свои самолеты, в том числе P-8A, которые построены на базе Boeing 737-800. Проверки продлятся до 4 января. В июле ВМС Южной Кореи приобрели 6 таких самолетов для повышения потенциала противолодочной борьбы.

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В ВВС также проверяют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, которые были спроектированы по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Эксперты считают, что авиакатастрофа в Южной Корее была вызвана «фатальным сочетанием факторов».

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оценят повреждения черного ящика разбившегося самолета.