В США рассказали о фатальном сочетании факторов крушения самолета в Южной Корее

К авиакатастрофе в Южной Корее, где взорвался самолет авиакомпании Jeju Air, привело «фатальное сочетание факторов». Об этом эксперты рассказали изданию The New York Times (NYT).

В США рассказали о фатальном сочетании факторов крушения самолета в Южной Корее
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По словам председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вона, пилоты в случае отказа шасси обычно не спешат с приземлением, однако в данной ситуации пилот решил, что у него нет времени. По мнению профессора общественной безопасности в Корейском открытом киберуниверситете Пэк Сын Чжу, к отказу шасси могла привести неисправность двигателя, что и вынудило пилота действовать «в считанные минуты».

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Также к трагедии привело сокращение взлетно-посадочной полосы с 2,8 километра до 2,5 километра из-за строительных работ. При этом самолет приземлился дальше, чем обычно, и этой длины не хватило. Некоторые эксперты уверены, что крушения можно было избежать, если бы в конце полосы не находилась бетонная антенна-локализатор — именно в нее врезался самолет, после чего произошел взрыв.

Ранее еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air появились проблемы с шасси.

«Рейс Jeju Air вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — говорится в сообщении.

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