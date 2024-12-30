В Воронежской области 14 человек отравились обедом в столовой

В Воронежской области 14 человек госпитализированы с признаками отравления после обеда в столовой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Инцидент произошел в понедельник, 30 декабря, в Рамонском районе в распределительном центре крупной сети магазинов.

«По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования, взяли пробы продуктов, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Ласточкина.

По ее словам, выводы о причинах отправления можно будет сделать только после того, как будет завершено санитарно-эпидемиологическое исследование.