Семь подростков пострадали в результате подрыва устройства в ЛНР

В Лисичанске, в районе завода «Стекольный», семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за взрыва неизвестного устройства. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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— Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди, — сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

Сообщается, что трех пострадавших доставили в Луганскую республиканскую больницу, а остальные четверо находятся в других региональных медицинских учреждениях. Глава ЛНР подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, подробности произошедшего устанавливаются.

По его словам, врачи предоставляют несовершеннолетним всю необходимую медицинскую помощь, об их состоянии Пасечнику докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в районе села Безымено Грайворонского района. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу с травмами от взрыва мины и осколочным ранением головы.