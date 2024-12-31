На центральном пляже Анапы зафиксировали выбросы мазута

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на центральном пляже Анапы. К очистке берега от мазута специалисты приступят утром 1 января 2025 года, сообщили в Telegram-канале мэрии города-курорта.

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"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки. Пятна концентрируются у берега. <...> С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными, не подходить близко к урезу воды.