Трех рыбаков со сломавшейся аэролодки спасли в Ленобласти

Трех рыбаков, чью аэролодку со сломавшимся мотором уносило в Ладожское озеро из-за сильного ветра, спасли в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале аварийно-спасательной службы региона.

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"Сегодня в протоке деревни Дубно сломался мотор аэролодки, в которой находились три рыбака. Из-за сильных порывов ветра транспортное средство уносило в Ладожское озеро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили рыбаков и доставили на берег.

30 декабря в Ленобласти усилился ветер: его порывы достигают 15-18 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с, сообщила пресс-служба правительства региона.