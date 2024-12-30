Задержанного в Москве экс-министра обороны Армении отпустили

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян после задержания сотрудниками полиции Тверского района Москвы отпущен под подписку о невыезде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

"По сведениям, полученным Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, в Москве сотрудниками полиции Тверского района был обнаружен и задержан бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. В отношении Карапетяна избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сообщил Саргсян.

Карапетян в 2021 году несколько месяцев занимал пост министра обороны Армении. Против него в республике было заведено уголовное дело по нескольким статьям. Он был объявлен в международный розыск.