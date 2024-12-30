Российского актера задержали с кокаином в центре Москвы

Алексея Яничева в центре Москвы на улице Покровка остановили сотрудники полиции. При нем был сверток с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это кокаин. Позже актер сознался, что приобрел наркотики еще в мае, пишет Телеграм-канал 112.

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Как сообщается, ранее против Яничева было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Яничев с компанией друзей в подмосковном Королеве общались и выпивали. По пути домой, уже в Хамовниках, актер схватил сзади одного из приятелей в охапку, мужчины упали, и друг Алексея сильно ударился головой о бордюр. Позднее он прибыл в НИИ имени Склифосовского. Пациента экстренно госпитализировали и провели нейрохирургическую операцию. На следующий день он умер от остановки сердца, информирует «Московский Комсомолец».

Ранее СМИ писали, что актер Анатолий Руденко был задержан с пакетиком наркотического вещества. Звезда сериала «Две судьбы» находился в такси, когда автомобиль остановили инспекторы ГИБДД для проверки. Поведение пассажира им показалось странным, и в ходе досмотра личных вещей был обнаружен сверток с белым веществом (0,5 грамма мефедрона).