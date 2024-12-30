В дом Ивлеевой забрался неадекватный мужчина с битой и мотком проволоки

В особняк Анастасии Ивлеевой в подмосковной деревне Борки проник взломщик. 28-летний Иван У. перелез на участок через забор, битой разбил окно и забрался внутрь. При себе у него был и моток колючей проволоки. Иван изучал содержимое шкафов и полок, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали воришку.

Приехала полиция, извлекла грабителя из кладовой и увезла в отделение. Оказалось, что незваный гость был в неадекватном состоянии после приема запрещенных средств. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Анастасии Ивлеевой в доме не было. Она несколько месяцев назад выставила коттедж на продажу за 130 миллионов рублей.

Пригожин заявил, что Киркоров зря оскорбляет Ивлееву

Ранее сообщалось, что ворвавшиеся в квартиру солиста «Би-2» Игоря Бортника* домушники поживились украшениями его жены. Сам певец в это время находился за пределами страны вместе со своей семьей.

*Признан иноагентом в РФ.