Следовавший в РФ танкер встал на якорь в Финском заливе

Зарегистрированный в Панаме и следовавший в Россию танкер встал на якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя. Об этом сообщил финский портал Yle со ссылкой на береговую охрану Финляндии.

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Судно M/T Jazz направлялось из Судана в российский Приморск, 183-метровый корабль на рассвете дрейфовал в Финском заливе, а затем бросил якорь на южном берегу Ханкониеми.

Береговая охрана заявила, что связалась с экипажем корабля и направила к нему буксир и патрульное судно «Турва», чтобы гарантировать, что танкер снова не уйдет по течению. Там подчеркнули, что ситуация не связана со случаем, когда корабль тащил якорную цепь за собой по дну.

При сильном ветре или шторме якорная цепь судна, отмечает портал, может не выдержать и его может занести на мелководье. В случае возникновения такой ситуации буксир готов произвести аварийную буксировку.

В настоящее время экипаж корабля проводит ремонт и может починить его в течение дня. Непосредственной опасности для окружающей среды нет, добавили в береговой охране.

Накануне Центральная криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива в месте повреждения электрокабеля EstLink 2 след от якоря.