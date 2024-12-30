Экс-министр обороны Армении задержан в Москве

На Тверской улице в Москве был задержан экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, сейчас военный находится в розыске в Армении по нескольким обвинениям, среди которых «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью», передает Telegram-канал.

Аршак Карапетян занимал пост министра обороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году. Позже новым главой ведомства стал вице-премьер Сурен Папикян. Такое поручение дал бывший президент страны Армен Саркисян. При этом причины освобождения предыдущего министра от должности не сообщались.