Полиция Германии тяжело ранила вооруженного топором беженца из Украины

В немецком Хиршберге полиция тяжело ранила 26-летнего украинского беженца с шизофренией, который напал на правоохранителей с топором и ножом, после чего ему потребовалась экстренная операция, сообщает газета Bild.

Как передает Bild, инцидент произошел в немецком городе Хиршберг, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Владислав О., украинский беженец, начал размахивать топором и ножом на улице Бергштрассе. В результате вызова полиции он попытался напасть на правоохранителей, что вынудило их применить огнестрельное оружие. Владислав получил тяжелое ранение, передает РИА «Новости».

Свидетели сообщили, что Владислав два года проживает в общежитии для беженцев и страдает шизофренией и депрессией. Его друг и священник отметил, что, несмотря на диагноз, он был «чудесным и дружелюбным молодым человеком».

После инцидента Владиславу была проведена экстренная операция. В настоящее время его состояние остается неизвестным.