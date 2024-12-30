Суд в Минске в понедельник, 30 декабря, заочно приговорил мигрировавшего стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам тюрьмы за оскорбления и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Юморист также проходил по уголовной статье о разжигании ненависти. Суд назначил артисту срок в исправительной колонии общего режима.

— Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет, — передает «БелТА».

Комиссаренко прокомментировал новость о том, что Следственный комитет Белоруссии начал в его отношении расследование. Артист опубликовал скриншот сообщения ведомства на своей странице в социальной сети.

Примечательно то, что еще в 2022 году артист заявлял, что его разыскивает КГБ Белоруссии. Об этом он рассказал во время своего выступления в Киеве. По его словам, об этом ему сообщил человек, связанный с протестами в Белоруссии.

Другая популярная белорусская юмористка Ирина Приходько, которая покинула страну и сейчас проживает в Европе, рассказала о сильной тоске по родине.