Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о повторных выбросах мазута на побережье Анапы.

«На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега. Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы», — говорится в заявлении в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что в Темрюкском районе новых выбросов нет.

Как рассказал замглавы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов, новый выброс мазута произошёл в прибрежной зоне. Его начали оперативно убирать, и на данный момент «уже практически всё в мешках находится».

В настоящий момент работы по ликвидации загрязнений продолжаются на всех участках, включая добавившийся накануне — 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Ранее специалисты МЧС начали использовать космический мониторинг для обследования зоны разлива нефтепродуктов.