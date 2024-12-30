В Хабаровском крае тигр напал на человека

В Нанайском районе Хабаровского края истощенный хищник при попытке отлова напал на сотрудника охотнадзора. Об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

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ЧП произошло рядом с Анюйским национальным парком на окраине селе Уни. Изможденного тигра обнаружили на сарае, cпециалисты охотнадзора пытались поймать его. На одного из них напал хищник.

Мужчина получил травму, сейчас он проходит амбулаторное лечение.