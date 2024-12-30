Самолет S7 совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск - Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за смерти одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет авиакомпании "Сибирь" рейса 5258, летевший по маршруту Южно-Сахалинск - Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске. Одному из пассажиров стало плохо, он скончался", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Самолет в 13:33 (09:33 мск) вылетел в Новосибирск.