В Южной Корее произошел еще один инцидент с Boeing B737-800

Уже у второго самолета Boeing B737-800 южнокорейской авиакомпании компании Jeju Air обнаружена неисправность шасси. Подобная поломка «была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — сообщает агентство Ренхап.

Самолет Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск). На этот раз экипаж смог своевременно обнаружить неисправность и самолет вернулся в аэропорт Кимпхо.

По данным агентства, власти страны планируют провести проверку всего парка лайнеров этой модели.

Как информируют РИА Новости, в воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, погибли 179 человек.

Момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Муане самолета сняли на видео

Авиакомпания Jeju Air отказалась комментировать причину аварии 29 декабря во время пресс-конференций, заявив, что ведется расследование. В соответствии с глобальными авиационными правилами, Южная Корея проведет гражданское расследование крушения и автоматически привлечет Национальный совет по безопасности на транспорте в США, где был спроектирован и построен самолет.