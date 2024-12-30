В Казахстан экстрадировали из России подозреваемого в убийстве

Подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть человека, был экстрадирован из России в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков и на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался", - говорится в сообщении.

Отмечено, что, желая избежать ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, он совершил на территории РФ грабеж, за что был осужден российским судом.

После отбытия наказания в РФ преступник по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован на родину и в настоящее время находится в следственном изоляторе, уточнили в пресс-службе. За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.