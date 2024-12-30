В Индии трехлетняя девочка провела в колодце восемь дней без еды

Трехлетняя девочка упала в колодец в деревне Котпутли (Индия) и провела в нем без пищи целых восемь дней. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По данным СМИ, девочка находилась в колодце глубиной в 45 метров и не могла двигаться. Когда ее нашли, ей начали подавать кислород через трубку.

Спасательные команды пробовали множество способов, чтобы достать девочку, однако пока ни один из них не дал результата. Для выполнения операции была доставлена сваебойная машина, а также 100-тонный кран, чтобы ускорить процесс спасения.

Тем не менее непрекращающиеся дожди значительно усложняют спасательную операцию, написало издание.

Ранее двухлетний ребенок в Испании упал в стометровую скважину и застрял. Родители малыша рассказали, что мальчик играл на улице, а затем пропал. Они предполагают, что он провалился в 100-метровую яму.

В городе Бердске Новосибирской области мужчина два дня находился в тепловом колодце, потому что упал туда и не смог выбраться из-за сломанной ноги. Прохожие услышали стоны мужчины и вызвали спасателей.