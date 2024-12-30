Беркович* и Петрийчук* могут ходатайствовать об УДО в 2027 году

Осужденные по делу об оправдании терроризма драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович могут ходатайствовать об УДО в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Одна из осужденных по делу сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении уже летом 2027 года, вторая - осенью 2027 года", - сообщили правоохранители.

Информацию о возможности освобождения Петрийчук в 2027 году подтвердил ТАСС ее адвокат Сергей Бадамшин.

Беркович может попросить об УДО в июле 2027 года, после истечения трех четвертей срока наказания, а Петрийчук - в сентябре того же года.

Второй Западный окружной военный суд 8 июля назначил Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Они также были лишены права администрирования интернет-ресурсов на три года. 25 декабря Апелляционный военный суд изменил приговор. Он снизил сроки наказания, окончательно назначив Петрийчук 5 лет 10 месяцев колонии, а Беркович - 5 лет 7 месяцев колонии. Приговор по делу вступил в законную силу.

Стороны защиты осужденных во время рассмотрения апелляции просили суд оправдать Беркович и Петрийчук.

Согласно заявлениям адвокатов Петрийчук, суд первой инстанции "не индивидуализировал каждого в отдельности, а в приговоре отсутствует роль подсудимых во вменяемом им преступлении, как и направленность умысла и мотива".

По мнению стороны защиты Беркович, при вынесении приговора не были учтены некоторые экспертизы, а также доказательств по уголовному делу. Осужденные вину не признают.

*Беркович внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов

**Петрийчук внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов